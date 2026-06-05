Gary Medel y propuesta para que Alexis fiche en la UC: "Ese es chuncho"

Santiago, 22 de marzo del 2016. Los jugadores de la seleccion chilena, Alexis Sanchez, Gary Medel y Arturo Vidal, durante presentacion de la nueva Camiseta Centenario de Nike que sera ocupada en la Copa America de Estados Unidos.en el domo de Juan - PAUL PLAZA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jun. (ATON) -

El "Pitbull" sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre un posible fichaje del tocopillano en los cruzados para disputar la Copa Libertadores.

Tras terminar la temporada con el Sevilla, Alexis Sánchez tiene que comenzar a definir su futuro, cuya continuidad en el Sevilla de España es una incógnita.

Es que el delantero chileno termina contrato el próximo 30 de junio y no se sabe si renovará con el cuadro andaluz, se quedará en Europa o regresará a Sudamérica.

En medio de esto, a Gary Medel, referente de Universidad Católica, le consultaron por un posible fichaje del tocopillano en los cruzados y sorprendió con su respuesta.

En el podcast Trisabor, el "Pitbull" estaba hablando sobre los jugadores históricos de la Generación Dorada de la Roja cuando le preguntaron para que invite al delantero a la UC para jugar la Copa Libertadores.

"Le podría decir, pero ese es chuncho", fue la singular respuesta del polifuncional jugador entre risas de todo el panel.