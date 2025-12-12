Gary Medel realizó denuncia en redes sociales por estafa

Futbol, Universidad Catolica vs Cobresal. Fecha 22, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Gary Medel es fotografiado durante un partido de la Liga de Primera contra Cobresal disputado en el estadio Claro Arena de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Dic. (ATON) -

El jugador de Universidad Católica aseguró que una persona, que no tiene relación con él, está ofreciendo su parcela.

Si bien Gary Medel logró clasificar con Universidad Católica de manera directa a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 y renovó su contrato con el cuadro cruzado, el "Pitbull" enfrenta problemas fuera de la cancha.

Es que a través de redes sociales, el bicampeón de América con la Roja realizó una denuncia por una estafa de una persona que no tiene relación con él y que está ofreciendo la parcela del deportista.

"Esta persona está ofreciendo mi parcela en redes sociales. ¡Es una estafa! Cualquier consulta escríbanme al DM", escribió el polifuncional jugador en sus historias de Instagram.

Además, compartió un pantallazo del perfil que hizo la publicación y que figura supuestamente a nombre de "María Alexandra Iturrieta": "¡Perfil falso!".

Pero también, Medel contó que la persona estaba solicitando abonos a su cuenta para reservar el terreno.