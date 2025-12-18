Gerente de O'Higgins y continuidad de Meneghini: "Estamos en el debido proceso"

Futbol, O’Higgins vs Everton Fecha 30, Liga de primera 2025. El entrenador de O’Higgins Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Dic. (ATON) -

Matías Ahumada se refirió a la situación del técnico argentino, quien es candidato a la banca de la U. En ese sentido, manifestó su confianza de poder renovar al estratego de cara a la siguiente temporada.

La continuidad de Francisco Meneghini como técnico de O'Higgins está en incertidumbre, pues mientras negocia su renovación con el cuadro rancagüino, el argentino es candidato para arribar a la banca de Universidad de Chile como reemplazante de Gustavo Álvarez.

Matías Ahumada, gerente y uno de los dueños del conjunto celeste, se refirió a la situación del estratego. En ese sentido, manifestó su confianza de poder asegurar la permanencia del DT.

"Estamos en el debido proceso que es siempre extender un vínculo. Tengo muy buenas sensaciones, pero hay instancias que hay que respetar en todos estos procesos. Hay representantes, abogados, números; son cinco familias (involucradas en el cuerpo técnico)", reconoció el directivo en declaraciones que reproduce radio Cooperativa.

"Un técnico suele mover más que un solo jugador. Cuando esté todo listo lo vamos a comunicar por las redes oficiales del club, como ha sido siempre, para que el primero que se entere sea el hincha. En general no se ponen fechas para esto. Es una cuestión de ver bien la forma y la estructura, nada más", añadió.