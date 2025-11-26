Gerente de Peñarol y continuidad de Cortés: "Ojalá se quede de por vida"

Futbol, Penarol vs Nacional. Fecha 2, Torneo Clausura 2025. El jugador de Penarol Brayan Cortes, es fotografiado durante un partido del Torneo Clausura contra Nacional disputado en el estadio Campeon del Siglo en Montevideo, Uruguay. 09/08/2025 Dante - DANTE FERNANDEZ/FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 26 Nov. (ATON) -

Álvaro Alonso, Gerente General del cuadro "carbonero", se refirió a la campaña que ha realizado el portero chileno en el "Manya".

Brayan Cortés dejó Colo Colo a mediados de año para fichar en Peñarol de Uruguay, donde no ha sentido la presión de vivir su primera experiencia en el fútbol extranjero.

Álvaro Alonso, gerente general del cuadro charrúa, se refirió a la campaña que ha realizado el portero chileno en el conjunto "carbonero".

"El presente es exitoso, jugando las finales del campeonato uruguayo, con vísperas de ser bicampeón. Una situación inmejorable , comenzó diciendo el directivo del "Manya" en conversación con radio ADN en el marco de su visita a Chile por el GO Latam Summit 2025 que se está celebrando en el Claro Arena.

Sobre una posible continuidad del golero iquiqueño, sostuvo: "No tengo idea, porque está todo el mundo concentrado en la final del domingo, esa es la realidad. Ojalá seamos campeones y se quede de por vida".

Consignar que Brayan Cortés se encuentra a préstamo en Peñarol y la cesión termina en diciembre, por lo que debería volver a Colo Colo.