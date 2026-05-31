Gerente de selecciones no descarta de plano a Jorge Sampaoli para la Roja

Futbol, Conferencia de prensa seleccion chilena. El entrenador de la seleccion chilena Nicolas Cordova junto a Sebastian Miranda y Felipe Correa hablan con la prensa en el Salon de Conferencias de ANFP. Diego Martin/Photosport 29/05/2026 Football, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

Felipe Correa señaló que a fines de añose definirá al nuevo DT del equipo nacional.

Manuel Pellegrini sigue siendo la prioridad para hacerse cargo de la selección nacional de cara al próximo ciclo eliminatorio, pero también se manejan otras opciones, entre la cuales no se descarta al ex DT de la Roja, Jorge Sampaoli.

Así lo señaló el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, en entrevista en el diario La Tercera.

El funcionario confirmó que a fines de este año se elegirá al nuevo DT y que Pellegrini es una opción que se mantiene en alto aun cuando tiene contrato vigente con Real Betis, escuadra que jugará la Champions League.

Cada entrenador tiene sus propias condicionantes. Él (Pellegrini) también ha dicho públicamente cuáles son sus condiciones de vínculo con su club y eso es parte de un condicionante. Otro técnico va a tener otras y nosotros vamos a tener que tomar decisiones en base a las distintas variables que consideremos de cada uno de los candidatos. Pero la Champions parte ahora en agosto. No creo que sea un problema para él o para otro candidato que esté en Europa, dependiendo de si tiene el interés para venir a la selección , precisó el gerente.

Correa sorprendió al responder sobre otras opciones en caso de que Manuel Pellegrini no acepte, en específico la del ex DT de la Roja, el argentino Jorge Sampaoli quien tiene interpuesta una demanda en contra de la Federación chilena.

La palabra descartado de plano creo que es un poco dura, porque yo tengo una valoración muy grande del trabajo que hizo Jorge y una valoración muy grande también de su carrera y de sus capacidades como entrenador. Pero creo que los momentos y los procesos tienen su propio timing y en ese sentido creo que hoy día necesitamos algo distinto. No quiero ser tajante en términos de descartado de plano. Pero creo que hoy día la búsqueda está orientada en otro lugar , finalizó Felipe Correa.