Gigante de Paraguay vuelve a la carga por una de las figuras de Palestino

Archivo - Chile.- Fichaje de Dilan Zúñiga en un grande de Paraguay no prosperó - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 14 Jul. (ATON) -

Olimpia, elenco que dirige el ex DT baisano Pablo Sánchez, insistiría nuevamente por el fichaje del lateral Dilan Zúñiga.

Meses atrás, en la prensa apareció el rumor de que Olimpia, uno de los equipos más grandes de Paraguay, estaba interesado en el fichaje de Dilan Zúñiga, lateral y figura de Palestino.

Si bien con el paso del tiempo esta posibilidad se enfrío, desde tierras guaraníes aseguraron que el equipo que dirige Pablo Sánchez, ex director técnico del conjunto baisano, volvería a la carga por el chileno.

Diario La Tribuna afirmó que el presidente del elenco franjeado, Rodrigo Nogués, sostuvo una reunión con el estratego, cita tras la cual reflotó la posibilidad de sumar al zaguero de 29 años, quien fue pupilo de "Vitamina" tanto en Everton como en el cuadro árabe.

En caso de concretarse el fichaje, Zúñiga podría disputar Copa Sudamericana con el Decano del balompié paraguayo, además de compartir camarín con el seleccionado neozelandés Tim Payne, futbolista que se volvió viral en la Copa del Mundo de Norteamérica.