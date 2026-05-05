Giovagnoli vuelve al fútbol chileno para rescatar a Santa Cruz en la Primera B

Futbol, Audax Italiano vs Cobreloa. Fecha 24, Campeonato Nacional 2024. El entrenador de Cobreloa Dalcio Giovagnoli, dirige durante el partido de primera division contra Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida. Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 5 May. (ATON) -

El experimentado técnico argentino, campeón de la Primera División con Cobresal en 2015, fue oficializado como nuevo entrenador del cuadro unionista, que marcha en el penúltimo lugar en el torneo del ascenso.

Un viejo conocido regresa a dirigir al fútbol chileno. Se trata del argentino Dalcio Giovagnoli, quien fue oficializado como nuevo entrenador de Deportes Santa Cruz, cuadro que milita en la Primera B.

El conjunto unionista marcha en el penúltimo lugar de la tabla, con apenas un triunfo en diez fechas, por lo que para intentar salir de la parte baja y alejarse del fantasma del descenso, contrató al experimentado DT, quien llega en reemplazo de John Armijo, despedido hace unas semanas.

"Nuestro club le da una cordial bienvenida a Dalcio Giovagnoli. El estratega argentino asume este desafío tras su paso por distintos clubes del ámbito nacional e internacional, aportándole la experiencia necesaria para asumir este desafío", publicó la institución en un comunicado en redes sociales.

"Hoy comienza una nueva etapa en nuestra institución, basada en el compromiso y el trabajo constante entre todos. ¡Dalcio, bienvenido a Santa Cruz!", añadió.

Consignar que Giovagnoli tiene gran conocimiento del fútbol chileno, al dirigir a diversos clubes como Rangers, Deportes Temuco, Curicó Unido, O'Higgins, Cobreloa y a un Cobresal al que llevó en 2015 a conquistar el primer título de su historia en la Primera División.