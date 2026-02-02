Gobierno mandó advertencia a la U por incidentes en el Estadio Nacional

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 1, Liga de primera 2026. Hinchas de Universidad de Chile provocan desmanes durante un partido de la liga de primera division disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile. 30/01/2026 Luis - PHOTOSPORT

Santiago 2 Feb. (ATON) -

La ministra de la Secretaría General de Gobierno aseguró que en el cuadro azul deben asumir sus responsabilidades por los desmanes que provocaron barristas en el recinto de Ñuñoa durante el partido frente a Audax Italiano.

Continúan las reacciones por los incidentes que provocaron barristas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional durante el empate frente a Audax Italiano, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Ahora fue desde el Gobierno que salieron al paso y lamentaron los hechos de violencia ocurridos en el reducto de Ñuñoa, como lo expresó la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo.

"Tenemos un trabajo muy intenso sobre la responsabilidad de los hinchas y los clubes. No es solo tarea del Estado, sino que también de los clubes, la gente que participa y quienes hacen negocio del fútbol", expresó el secretaria de Estado.

Además, la titular de la cartera mandó una advertencia a la U: "No puede ser que tengamos episodios de violencia sin que se asuman las responsabilidades en está materia. Carabineros está trabajando permanentemente en proteger a las familias que quieren disfrutar al fútbol. Pero no es solo una organización, se deben asumir las responsabilidades".

Consignar que barristas de la U protestaron por las sanciones y alza en el precio de las entradas y generaron importantes desmanes en el recinto, incidentes que dejaron a diez detenidos.