Gobierno oficiará a O Higgins tras denuncia del club contra funcionario

Futbol, Everton vs O`Higgins. Fecha 2, Copa de la Liga 2026 Un jugador de O`Higgins es fotografiado durante el partido de Copa de la Liga contra everton disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 26/03/2026 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jun. (ATON) -

La ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a la denuncia realizada por el cuadro celeste contra integrante de la institución por "invasión a la privacidad" de jugadores juveniles.

Una nueva polémica se vive en el fútbol chileno. Es que en las últimas horas se dio a conocer que O'Higgins denunció y decidió presentar una querella criminal contra una persona que trabajaba en el club después de comprobar una "grave invasión a la privacidad" de jugadores de la categoría Sub 20.

Y este viernes en el Ministerio del Deporte anunciaron que, pese a que el cuadro celeste activó el protocolo correspondiente para salvaguardar a los afectados, oficiará al conjunto rancagüino para solicitar antecedentes.

"Lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero. El deporte tiene que ser un espacio seguro para quienes se forman en él y para sus familias", sostuvo la titular de la cartera, Natalia Duco.

"Como Ministerio, vamos a velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes y utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla para resguardar los derechos de los deportistas. Ese es nuestro deber y nuestra prioridad", añadió la secretaria de Estado.