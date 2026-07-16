Golpe para O'Higgins: Una de sus figuras parte al fútbol mexicano

Futbol, O’Higgins vs Everton Fecha 14, Liga de Primera 2026 El jugador de O’Higgins XXXX, izquierda centro derecha, celebra su gol contra Everton durante el partido de la liga de primera disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 16 Jul. (ATON) -

Los celestes perderán una de sus estrellas y la interrogante es si podrá jugar contra Boca Juniors por la Copa Sudamericana.

El fútbol chileno, y en especial O'Higgins de Rancagua, perderá a una de las principales figuras que tuvo durante el primer semestre y que parte ahora al balompié mexicano.

Esta salida se da justo en la antesala de la disputa de los playoffs de la Copa Sudamericana, y surge la interrogante de si los Celestes al menos podrán tener al jugador para sus duelos contra Boca Juniors, cuyo primer choque será en Buenos Aires el próximo jueves 23 de julio.

Fue el propio entrenador de Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, quien ratificó el fichaje de Francisco González y entregó una positiva noticia para O'Higgins. "Ya fue adquirido. Y por un tema de competencia, él va a venir después que juegue la Copa Sudamericana con Boca Juniors. Jugaría esos dos partidos y se integrará al equipo. Sería después de la tercera fecha con San Luis".

González fue la máxima figura de los rancagüinos esta temporada. Anotó 13 goles en el primer semestre, contando competencias nacionales y extranjeras, precisamente donde se despedirá, luego de jugar la revancha con Boca Juniors el próximo 30 de julio n el estadio El Tenientea.