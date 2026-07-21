Gonzalo Reyna: "Fernando Gago influyó mucho en mi llegada a la U"

Chile.- La U presentó a Gonzalo Reyna y se defendió de críticas por falta de refuerzos - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El joven delantero argentino fue presentado este martes de manera oficial como nuevo refuerzo del cuadro azul. "Cuando me enteré de esta posibilidad, no lo dudé", sostuvo el atacante.

Universidad de Chile presentó este martes oficialmente a Gonzalo Reyna como su primer refuerzo en este mercado invernal de fichajes.

En conferencia de prensa, el joven delantero argentino, de 19 años, manifestó todo su entusiasmo por su arribo al conjunto estudiantil, al que llega cedido a préstamo desde Racing de Avellaneda.

"Cuando me enteré de esta posibilidad, no lo dudé. Uno como jugador desea jugar en un club grande, es el sueño de todos. Jugar con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz es algo muy lindo, porque tienen una trayectoria en Europa, son jugadores de los que puedes aprender y sacar muchas cosas", expresó el atacante trasandino.

Además, el ariete aseguró que el haber sido dirigido por Fernando Gago fue clave para sumarse al elenco universitario: "Influyó mucho en mi llegada, porque es un técnico que conozco desde Racing. Yo no estuve con él en Primera, pero subí al primer equipo como sparring y ahí lo conocí".

Por último, sobre sus características, Reyna sostuvo: "Me gusta mucho gambetear, ir para adelante, desbordar, tirar centros y terminar las jugadas. No tengo problema de perfiles. Siento que en la U puedo potenciar todas las características que tengo. Tengo las características para aportar desde donde me toque. Me encontré con un plantel que tiene mucha jerarquía y confío en que juntos vamos a hacer una buena temporada".