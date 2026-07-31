Gonzalo Tapia definiría hoy su cesión a la Major League Soccer

Archivo - Chile.- Sao Paulo tendría una decisión tomada ante interés de Udinese en Gonzalo Tapia - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 1 Ago. (ATON) -

En Brasil adelantaron que este viernes debiera cerrarse el préstamo del delantero que milita en Sao Paulo, quien ficharía por el Columbus Crew de Estados Unidos.

Tras varias semanas cargadas de especulaciones, el delantero nacional Gonzalo Tapia vive hoy una jornada clave para definir su futuro en Sao Paulo, elenco donde perdió terreno desde el arribo del técnico Dorival Junior.

Según información del portal UOL, el conjunto tricolor tendría negociaciones avanzadas con el Columbus Crew de la Major League Soccer para ceder al atacante criollo.

El acuerdo con el elenco estadounidense sería un préstamo gratuito por un año, incluyendo una opción de compra no obligatoria por un millón y medio de dólares.

Es importante consignar que en la presente temporada Tapia solo ha logrado marcar tres goles en los 27 partidos en los que ha visto acción.