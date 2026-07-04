Gonzalo Tapia entró en el radar de un tradicional club italiano

Futbol, O'Higgins vs Sao Paulo. Copa Sudamericana 2026. El jugador de Sao Paulo Gonzalo Tapia es fotografiado durante el partido del Grupo C de la Copa Sudamericana disputado en el estadio El Teniente en Rancagua, Chile. 07/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT
Santiago 4 Jul. (ATON) -
El delantero del Sao Paulo estaría en carpeta de Udinese, cuadro que a lo largo de su historia ha fichado a varios futbolistas nacionales y que además estaría dispuesto a pagar una alta suma pro el chileno.
Pese a estar atravesando un irregular momento con el Sao Paulo, el delantero Gonzalo Tapia habría llamado la atención de un importante club italiano que constantemente tiene su foco puesto en futbolistas nacionales.
Según reportes de medios brasileños, replicados por portales cercanos al elenco friulano, desde la península estarían dispuestos a ofrecer cuatro millones de euros por los servicios del atacante formado en Universidad Católica.
"Por el momento, se trata de una fase preliminar. Los contactos aún no han llegado al meollo de las negociaciones y todavía no se ha enviado ninguna oferta oficial al club brasileño. Sin embargo, el interés es real y podría concretarse rápidamente en los próximos días", indicaron en el sitio Tutto Udinese.
Consignar que por el conjunto bianconero han desfilado destacados jugadores criollos de la talla de David Pizarro, Mauricio Isla y Alexis Sánchez.
Eso sí, su compra más reciente fue Damián Pizarro, joven ariete surgido de Colo Colo que no pudo afirmarse en el cuadro zebrette y que tras cesiones a Le Havre de Francia y Racing de Avellaneda, fue vinculado recientemente a Audax Italiano.
Por su parte, Tapia ha tenida una opaca campaña con Sao Paulo y en 27 compromisos solo marcó dos goles en el Torneo Paulista y uno en Copa de Brasil.