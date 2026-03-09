Gonzalo Tapia se quedó sin entrenador en el Sao Paulo tras despido de Crespo

Archivo - Chile.- Sao Paulo habría puesto millonaria cláusula a Gonzalo Tapia ante interés europeo - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 9 Mar. (ATON) -

El cuadro donde milita el delantero chileno anunció sorpresivamente la salida del técnico argentino, pese a tener al equipo en la parte alta del Brasileirao tras cuatro fechas.

Gonzalo Tapia se quedó sin entrenador en Brasil. Es que el Sao Paulo anunció sorpresivamente este lunes la salida de Hernán Crespo de la banca, pese a tener al equipo en la parte alta del Brasileirao tras cuatro fechas disputadas.

A través de sus canales oficiales, el cuadro paulista dio a conocer la desvinculación del estratego argentino y de todo su cuerpo técnico, compuesto por los auxiliares Juan Branda y Victor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

En la publicación el elenco tricolor le deseó buena suerte al adiestrador trasandino en sus futuros proyectos y no informó quién será su reemplazante.

El ex atacante vivía su segunda etapa como DT en el club, al retornar en julio de 2025, y desde entonces dirigió 46 partidos, con un registro de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

Consignar que Hernán Crespo obtuvo un título con el Sao Paulo durante la temporada 2021, cuando conquistó el Campeonato Paulista.