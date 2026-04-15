Gonzalo Tapia: "Si no hay entrenador en la Roja, me gustaría que siga Córdova"

Archivo - Chile.- Gonzalo Tapia vio desde la banca triunfo clave de Sao Paulo por el Brasileirao - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 15 Abr. (ATON) -

El delantero chileno de Sao Paulo se refirió a la incertidumbre que existe por el nuevo entrenador del combinado nacional.

Sao Paulo derrotó el martes por 2-0 a O'Higgins en el estadio Morumbí, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026.

Gonzalo Tapia sumó algunos minutos en el cuadro brasileño. Si bien el delantero chileno ha perdido terreno como titular, no dramatizó por la situación.

"Me siento bien, hubo cambio de entrenador y es normal eso. He jugado entrando o partir jugando y es normal Al final es aportar donde me toque, sé que me va a tocar jugar, esto es estar bien día a día", expresó el atacante nacional a La Metro.

Consultado por la Selección chilena, el ex River Plate y Universidad Católica dejó en claro que siempre querrá jugar por la Roja, incluso en un amistoso: "Me encanta el grupo que se formó, la forma de juego y el sistema que armó Nico (Córdova)".

Sobre la incertidumbre que existe por la continuidad de Córdova en el combinado nacional, el ariete sostuvo: "En lo personal me gusta mucho Nico, los entrenamientos, planteamientos, el día a día y cómo maneja el grupo es maravilloso. Si no hay entrenador, me gustaría que siga. Es una persona que maneja muy bien esto, sabe del grupo y conoce muchos jugadores. Todos venimos de las inferiores. Nos hace bien que un DT que conozca tanto el fútbol siga ahí, eso nos favorece a todos Yo estoy feliz con Nico allá, quiero seguir yendo, pero todo eso va con el rendimiento del club".