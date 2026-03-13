Gonzalo Tapia vio desde la banca triunfo clave de Sao Paulo por el Brasileirao

Archivo - Futbol, Chile vs Bolivia. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Gonzalo Tapia es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Bolivia disputado e - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 13 Mar. (ATON) -

El delantero chileno fue suplente en la victoria como local ante el Chapecoense, resultado que dejó al cuadro paulista como solitario líder y que marcó el debut de Roger Machado como nuevo DT del tricolor.

Gonzalo Tapia venía siendo protagonista en Sao Paulo, pero con la salida de Hernán Crespo como entrenador su suerte cambió.

Es que el delantero chileno fue suplente en el triunfo por 2-0 como local frente al Chapecoense, por la quinta fecha del Brasileirao, que marcó el debut de Roger Machado en la banca del cuadro tricolor.

El atacante formado en Universidad Católica tuvo que conformarse con ver la victoria de su equipo desde el banco, sin sumar minutos.

Los dueños de casa abrieron el marcador a los 47 minutos por medio de Luciano Da Rocha, mientras que el argentino Jonathan Calleri sentenció el triunfo a los 60'.

Con este resultado, Sao Paulo se ubicó como solitario líder de la competencia, con trece puntos, y en la próxima jornada enfrentará a Bragantino este domingo 15 de marzo, a las 20:30 horas.