Guillermo Maripán fue oficializado como fichaje del Inter de Porto Alegre

Archivo - Chile.- En Italia aseguran que Maripán firmaría millonaria renovación en el Torino - SIPA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 1 Jul. (ATON) -

Después de nueve años en el fútbol europeo, y tras finalizar contrato con el Torino de Italia, el defensa chileno regresa a Sudamérica como flamante refuerzo del cuadro brasileño.

Nueva etapa en la carrera de Guillermo Maripán. Después de nueve años en el fútbol europeo, y tras finalizar contrato con el Torino de Italia, el defensa chileno regresa a Sudamérica como flamante fichaje de Internacional de Porto Alegre.

El propio cuadro brasileño oficializó este miércoles el arribo del zaguero nacional de 32 años, cuyo vínculo con el club será hasta fines de 2028.

"¡Bienvenido Guillermo Maripán¡ El defensa de 32 años es el nuevo refuerzo del Clube do Povo (Club del Pueblo)! Tras nueve temporadas consecutivas en el fútbol europeo, actuando de forma destacada en La Liga, la Ligue 1 y la Serie A, el capitán de la selección chilena firma con el Inter hasta 2028", publicó el conjunto Colorado en sus redes sociales.

Consignar que hace unos días Fabinho Soldano, director deportivo del elenco gaúcho, había confirmado la incorporación del seleccionado criollo y destacado sus virtudes. "Un perfil de líder, ya jugó varios años en grandes ligas y eso lo hizo en pocos clubes, lo que es algo interesante. Él se identifica mucho con el lugar en el que juega y es lo que nos llevó a contratarlo", sostuvo en la ocasión.

De esta manera, Maripán defenderá la quinta camiseta en su carrera profesional tras Universidad Católica, Alavés de España, AS Mónaco y el Torino.