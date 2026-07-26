Guillermo Maripán fue titular en la derrota de Inter

Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Guillermo Maripan es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Uruguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El equipo del defensor chileno cayó ante Athletico Paranaense.

El defensor chileno Guillermo Maripán fue titular y jugó los 90 minutos en la caída de su equipo, Inter de Porto Alegre, ante Athletico Paranaense por 2-0, en partido válido por la fecha 20 del Brasileirao.

El zaguero nacional, quien jugó como líbero en la línea de tres ordenada por el DT Néstor Conde, tuvo una actuación sólo regular con cuatro de ocho duelos ganados.

Los goles del conjunto dueño de casa fueron obra de Leozinho (45 ) y Kevin Viveros (60 ).

Con esta derrota, Inter quedó relegado al puesto 15 de la tabla del Brasileirao con 21 unidades, que es el mismo puntaje que tiene Vasco da Gama que es, por ahora, el último equipo que está en zona de descenso.