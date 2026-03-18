Gustavo Álvarez habló de su salida de la U y descartó llamados desde Colo Colo

Archivo - Chile.- Gustavo Álvarez confirmó que no seguirá como DT de la U de cara al 2026 - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Mar. (ATON) -

El técnico argentino se aburrió de las especulaciones de que partió del conjunto estudiantil para firmar por otro club.

Si bien tenía contrato vigente, Gustavo Álvarez anunció a fines del 2025 que no continuaría en Universidad de Chile durante la siguiente temporada y logró desvincularse del cuadro azul.

Tras su salida, se habló que el técnico partía del conjunto estudiantil para firmar por otro club, aunque a más de tres meses de su adiós de la U, el DT sigue sin dirigir.

El argentino dio una entrevista donde aclaró nuevamente los motivos de su salida del elenco universitario. En conversación con el podcast La Fábrica, expresó: "Mi decisión de irme de la U pasó por otro lado. Pasó por la no concordancia en cómo se rediseñó el proyecto deportivo ( ) llegó el momento en que la concesionaria del club y yo teníamos que tomar dos caminos diferentes. No hablo del club, hablo de la concesionaria".

Además, se refirió a un supuesto llamado desde Colo Colo cuando Fernando Ortiz no arrancó bien la temporada. Álvarez lo desmintió.

"Esto es fútbol y se sabe qué cosas se pueden hacer. Tengo un gran cariño por la U, y mi postura es esa", sentenció el trasandino.