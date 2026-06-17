Gustavo Canales admitió roces con ex referente de Universidad de Chile

Futbol, Audax v Universidad de Chile. Novena fecha, Campeonato de Apertura 2014/15. El jugador de Universidad de Chile Gustavo Canales celebra su gol contra Audax durante el partido de primera division disputado en el estadio Bicentenario La Florida de - Fernando Neira/Photosport

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El otrora delantero nacional recordó su exitosa etapa como jugador del elenco laico, periodo en el cual tuvo un entrevero con uno de los pilares de la defensa.

Gustavo Canales, ex delantero que brilló con las camisetas de Unión Española y Universidad de Chile, realizó una sorpresiva revelación respecto de su paso por el conjunto laico, donde jugó en 2011 y posteriormente entre 2014 y 2016.

En conversación con los canales oficiales del elenco estudiantil, el "Mágico" fue consultado por roces que tuvo en la cancha con otros compañeros y no dudó en mencionar a un referente contemporáneo del Romántico Viajero.

El ex atacante partió señalando que "tengo varios con los que nos dimos algunos cariños, pero era recíproco. A mí me gustaba ese roce, me metía en partido normalmente, por eso lo buscaba. He tenido mucho roce".

Asimismo, indicó que "no me acuerdo de alguno puntual, pero bueno, (Sebastián) Roco. Hay algunos jugadores con los que me castigué. En entrenamientos siempre algún roce hay. Con Osvaldo (González) me tocó".

Así y todo, el argentino-chileno aseguró que "Rocky" es una "tremenda persona, me arrepiento, porque es tremenda persona. Pero bueno, él es fuerte y rudo, había que ponerse a la altura, porque si no también te comen. En eso siempre tuve algún que otro encontronazo".