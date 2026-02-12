Gustavo Quinteros: "A Maximiliano Gutierrez lo estamos analizando"

Archivo - Futbol, Magallanes vs Colo Colo. Final Copa Chile 2023. El director tecnico de Colo Colo Gustavo Quinteros, antes del partido ante Magallanes por la final del campeonato de Copa Chile realizado en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, - ALEX DIAZ/PHOTOSPORT - Archivo
Santiago 12 Feb.
El técnico de Independiente de Avellaneda confirmó el interés del cuadro argentino por el extremo de Huachipato, quien viene de ser figura en el triunfo ante Universidad de Chile.
A comienzos de semana se dio a conocer que Maximiliano Gutiérrez podría dar el salto al fútbol argentino. Es que tras ser figura en el triunfo de Huachipato ante Universidad de Chile, el extremo fue ofrecido a Independiente de Avellaneda.
Y el técnico del Rojo, Gustavo Quinteros, confirmó el interés del club argentino por el puntero chileno del cuadro acerero.
"A Maximiliano Gutiérrez lo estamos analizando. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta, no está cerrado y estamos buscando", reconoció el ex DT de Colo Colo en diálogo con Radio La Red.
Eso sí, el adiestrador colocó algo de mesura al posible fichaje, debido a que el elenco trasandino tiene importantes limitaciones económicas para reforzarse.
"Es difícil para Independiente salir al mercado y comprar. Vamos a analizar muy bien antes de incorporar. No vamos a traer por traer, sino alguien que pueda aportar mucho y que venga y rinda. Si se puede traeremos sino esperaremos a junio que posiblemente haya otras posibilidades", sentenció Quinteros.