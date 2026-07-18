Se habría caído el posible regreso de Marcelo Allende al fútbol uruguayo

Archivo - Futbol, Llegada de la Selección Chilena al Hotel Los jugadores de la seleccion chilena son fotografiados a su salida del Hotel rumbo al entrenamiento en el Complejo Juan Pinto Duran en Santiago, Chile. 30/08/2021 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jul. (ATON) -

El mediocampista nacional, pretendido por uno de los clubes más importantes del país charrúa, no pudo desligarse del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

El mediocampista nacional Marcelo Allende, futbolista del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, apareció durante los últimos días en el radar de Nacional, uno de los clubes más importantes del fútbol uruguayo.

En tierras charrúas la noticia causó gran expectación considerando el buen desempeño que tuvo el criollo en su paso por Montevideo City Torque entre 2020 y 2022, donde se matriculó con 16 goles y 23 asistencias en 87 compromisos.

Desafortunadamente para las pretensiones del Bolso, le medio Carve Deportiva informó que el chileno no pudo destrabar su salida del elenco africano, enfriando cualquier tipo de negociación.

Es importante mencionar que el volante lleva cuatro temporadas con los Kabo Yellow, equipo con el cual ha ganado tres ligas sudafricanas, una African Football League y más recientemente, la Liga de Campeones de la CAF.

Además de establecerse como referente del cuadro de Pretoria, Allende ha contribuido con 16 anotaciones e igual número de habilitaciones en 172 encuentros.