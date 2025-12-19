Harold Mayne-Nicholls a Sergio Jadue: "Yo no le contesto a delincuentes"

Archivo - SANTIAGO, CHILE – NOV 17. Conferencia de prensa Inicio Juegos, Parapanamericanos Santiago 2023, se entregaran detalles de los 10 días de competencia continental del deporte. Asisten ministro del Deporte, Jaime Pizzaro , el Presidente Internation - CHRISTIAN ZAPATA /PARAPANAMERICANOS SANTIAGO 2023

Santiago 19 Dic. (ATON) -

El ex candidato presidencial respondió a las declaraciones del expresidente de la ANFP, quien cuestionó su honradez tras su paso como director ejecutivo de los Juegos Panamericanos 2023.

Hace unos días Sergio Jadue reapareció públicamente desde Miami para participar en un podcast, donde el ex presidente de la ANFP criticó a su antecesor Harold Mayne-Nicholls.

"Mayne-Nicholls habla de la honradez, pero está imputado en casos de delitos por temas de plata por los Panamericanos", sostuvo el calerano.

Frente a estos dichos, el ex candidato presidencial descartó cualquier posibilidad de diálogo con el otrora timonel del organismo de Quilín.

"Yo no le contesto a delincuentes. Él no está en Estados Unidos de vacaciones, está porque cometió delitos. Mientras no devuelva todo lo que robó al fútbol chileno, no le contesto", reconoció en conversación con radio ADN.

Además, consultado por la gestión de Pablo Milad, el ex personero FIFA sostuvo: "Siempre se pueden hacer cosas mejores, pero tampoco es que todo haya sido horrendo. Hay cosas que deberían llenar de orgullo al país".

Por último, sobre el presente del fútbol chileno y de la Roja, Mayne-Nicholls advirtió: "Nos falta trabajo con los menores, trabajo físico, de intensidad y técnico. Talento hay mucho, pero falta más disciplina, humildad y preparación".