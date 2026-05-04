"Hay que seguir trabajando, cuidar el liderato y no bajar los brazos"

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, celebra su gol durante el partido de primera division contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 4 May. (ATON) -

Claudio Aquino y Javier Correa resaltaron el desempeño de Colo Colo para derrotar a Coquimbo Unido en el estadio Monumental, por partido pendiente, y quedar como exclusivos punteros del Campeonato Nacional.

Colo Colo se puso al día en el Campeonato Nacional 2026 con un triunfo por 3-1 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental, resultado que dejó al Cacique como solitario líder del certamen.

Tras la victoria, en el plantel albo valoraron el desempeño para vencer al conjunto "pirata", vigente campeón del torneo de Primera División del fútbol chileno.

En ese sentido, el volante Claudio Aquino sostuvo: "Creo que hicimos un buen partido. Por ahí al principio del segundo tiempo nos costó un poquito, pero creo que la victoria es justa. Hicimos los méritos necesarios para ganarlo".

"Estar primero es lo que queremos desde el inicio del torneo. Hoy por suerte podemos estar solos, así que ahora hay que seguir trabajando, cuidarlo, no bajar los brazos, seguir mejorando las cosas que por ahí no estamos haciendo del todo bien, pero eso me deja tranquilo porque en el día a día trabajamos para esto", añadió el mediocampista.

En tanto, Javier Correa, la gran figura del Cacique al marcar dos goles, se refirió a su buen momento personal. "No sé si es un renacer en Colo Colo. Trabajo duro para esto y cuando me tocaron los momentos malos, me enfoqué en mi familia y en tratar de ayudar a la gente", expresó a TNT Sports.

"Creo que nunca le aflojé, digamos, cuando me tocó pasar por un momento malo, como te dije el otro día. Creo que me enfoqué más en el trabajo, en la familia, en tratar de ayudar a la gente, a mis compañeros. Así que agradecido, agradecido con Dios, que me da la oportunidad de celebrar un gol con mi hijo. Eso es impagable", complementó.

Consultado por su abrazo con su hijo Bautista, que estaba como uno de los peloteros en el partido al militar en las divisiones juveniles de los albos, se mostró muy emocionado: "Eso me la llevo, me las guardo para mí. Así que feliz, contento de poder disfrutarlo con él, que él también está en un proceso lindo de aprendizaje. Así que nada, agradecer, como digo, siempre a mis compañeros, a la gente del área médica que me ayudó un montón, y nada, seguir peleando".