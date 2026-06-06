"Hay que tener paciencia y sostener los procesos a pesar de los resultados"

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Nicolas Cordova entrenador de Chile, es fotografiado, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Portugal, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, - Zed Jameson /Photosport

Santiago 6 Jun. (ATON) -

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección chilena, hizo un positivo balance de la derrota sufrida a manos de Portugal, en un partido donde la Roja fue sobrepasada por el cuadro luso.

El director técnico de la Selección chilena, Nicolás Córdova, valoró de manera positiva la presentación de sus dirigidos en la derrota por 2-1 ante Portugal, cuadro que manejó los hilos del partido desde el principio y solo aflojó en los descuentos.

En rueda de prensa, el entrenador partió señalando que "sin duda que hoy hemos enfrentado a uno de los mejores equipos del mundo, lo demostraron. El privilegio que me da el cargo de poder ver a pocos metros cómo controlan, cómo giran, la velocidad de los pases. Es un nivel de lo más alto en el mundo, por algo sus jugadores están en los clubes que están".

"Nico" planteó también que "la realidad es que Portugal tiene un equipo de nivel y debería ser candidato a estar, por lo menos, entre los cuatro primeros del Mundial. Para nosotros es un partido que es un tesoro. Siguen jugando los chicos. Siguen compitiendo, estando ahí en ese nivel".

Respecto de la intensa presión lusa en el tramo inicial del pleito, el DT admitió que "sSabíamos que el primer tiempo iba a pasar eso, preparamos estar muy juntos, defensa baja y algo que no hicimos bien el primer tiempo era jugar un poco más largo con Gonzalo (Tapia) y 'Maxi' (Gutiérrez). Tuvimos un par de chances de robar y hacerlos correr para atrás".

Asimismo, el estratego criollo apuntó que "con las expulsiones (de Iván Román y Rafael Leao) el partido cambió, se generaron espacios por defecto y el segundo tiempo nos permitió tener más el balón, generar acciones más colectivas, estar cerca del área de ellos. hacer presiones más sostenidas. Portugal tiene un equipo de nivel y debería ser candidato estar entre al menos los cuatro primeros del mundial. Para nosotros este partido es un tesoro".

El adiestrador de la Roja también dedicó elogios para la actuación del portero Lawrence Vigouroux. "El año pasado fue uno de los mejores del Championship, no me sorprende lo que pasó hoy. Los que vienen atrás, como Vargas o Bernedo, la tiene que pelear. Va a llegar el momento de (Thomas) Gillier, pero con este nivel de Lawrence la va a tener que pelear. Estoy contento no solo por Lawrence", precisó.

Por otra parte, el ex futbolista defendió el proceso de cara al Mundial de 2030, aseverando que "esto no se trata ni de partidos ni de entrenadores, se trata de formar jugadores para alto rendimiento. Estos son planes nacionales. Lo que vimos hoy son años de trabajo, no son generaciones espontáneas, y para allá hay que ir. Lo que estamos haciendo en juveniles va de la mano. Se demora. Sabemos que hay que tener paciencia y sostener los procesos a pesar de los resultado".

"Hay cosas que se pueden mejorar, pero necesitamos la voluntad de todos. Por más que yo viaje, y vea como funcionan las organizaciones, podemos ir a un Mundial, pero no creo que queramos ir un Mundial y faltar a tres, para eso hay que hacer cosas distintas. Nos quedamos dormidos 15 años. Los resultados no son de la noche a la mañana, menos cuando se trata de recursos humanos, hay crecimiento de cuerpos de los niños, un crecimiento mental, hay que enseñarles a alimentarse, hay que competir mucho para jugar este nivel", sentenció Córdova.