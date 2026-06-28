Una U herida enfrenta al sorpresivo líder de su grupo en Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Agustin Arce, centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Santiago Wanderers durante el partido de la Copa Chile disputado en el - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jun. (ATON) -

El elenco azul buscará redimirse tras el empate ante Unión La Calera cuando reciba esta tarde a Unión San Felipe, cuadro que ha ganado dos de sus tres compromisos en el certamen.

Universidad de Chile volverá a la cancha esta tarde a partir de las 17:30 horas para recibir en el estadio Nacional a Unión San Felipe, sorpresivo líder del Grupo D de Copa Chile, en el marco de la cuarta fecha del certamen.

Los azules vienen de cosechar un reñido empate a tres en su visita a Unión La Calera, duelo marcado por graves falencias defensivas que recién en el epílogo del encuentro, el delantero laico Ignacio Vásquez logró compensar para sentenciar la igualdad que dejó a su equipo en el segundo puesto con cuatro puntos.

Para el choque de hoy, la U volverá a tener en la banca a Fabricio Coloccini, quien ha estado supliendo al técnico Fernando Gago, quien hace poco más de una semana sufrió un infarto agudo al miocardio y aun no volverá a dirigir al equipo.

Respecto a la oncena, el único cambio sería el ingreso del mencionado "Nacho" Vásquez en lugar de Maximiliano Guerrero, expulsado en el encuentro con los cementeros.

Con esto en mente, el Romántico Viajero debiera salir al terreno de juego con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Por su parte, el conjunto aconcagüino se instaló en lo más alto de su zona con seis unidades de nueve posibles gracias a sus victorias sobre Santiago Wanderers y Unión La Calera.