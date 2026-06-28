Hermanas Abraham se quedaron con la medalla de bronce en Mundial de Remo

Archivo - Chile.- Orenburg explicó ausencia de Thompson en medio de rumores sobre su salida - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Jun. (ATON) -

Antonia y Melita se subieron al podio y cerraron de gran manera su actuación en la cita planetaria disputada en Lucerna.

Las hermanas Antonia y Melita Abraham volvieron a dar muestras de su gran nivel, conquistando la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo disputada en Lucerna, Suiza.

En una exhibición de gran sincronización, el binomio criollo completó la Final A del dos sin timonel femenino marcando un tiempo de siete minutos, quince segundos y siete centésimas.

La dupla nacional terminó la prueba solo por detrás de las estadounidenses Regina Salmons y Mia Levy (07:09.39), y las checas Anna Santruckova y Pavlina Flamikova (07:12.46).

De esta manera, las chilenas sumaron su tercera presea consecutiva en el circuito de las copas del mundo tras el bronce obtenido en España y la plata cosechada en Bulgaria.