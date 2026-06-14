Las hermanas Abraham siguen brillando en el remo a nivel Mundial

Archivo - Chile.- Mellizas Abraham fueron 4tas en remo y no podrán ir por medallas en París 2024 - CARLOS ACUNA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 15 Jun. (ATON) -

Las destacadas deportistas nacionales hicieron podio en la Copa del Mundo de Bulgaria.

Las hermanas Abraham, Melita y Antonia, siguen brillando en el remo a nivel internacional luego de hacer podio en la Copa del Mundo que se disputó en Bulgaria.

En la localidad de Plovdiv las destacadas cultoras del remo consiguieron la medalla de plata, sumando la segunda presea a este nivel planetario y demostrando que son de las mejores exponentes del orbe en la prueba del par sin timonel.

Las vencedoras fueron las estadounidenses Teal Cohen y Kate Knifton, que cronometraron 6'50"82, mientras que las hermanas Abraham llegaron a poco más de dos segundos de diferencia, con un tiempo de 6'53''54.

Además, Ignacio y Alfredo Abraham ganaron la final B del doble par, rematando en el séptimo lugar de la clasificación general. En tanto, Andoni Habash fue noveno en esta Copa del Mundo.