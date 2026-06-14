Hernán Caputto se lamentó por el amargo empate en casa ante O'Higgins

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Tolima. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El entrenador de Coquimbo Unido Hernan Caputto es fotografiado durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El entrenador de Coquimbo Unido afirmó que el cuadro aurinegro fue dominador del cotejo y que merecían ganar el encuentro. Además, restó dramatismo al penal errado por Nicolás Johansen en el final del partido.

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, habló tras el deslucido empate sin goles ante O'Higgins, partido donde a su juicio el elenco pirata fue amplio dominador y mereció mejor suerte en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El estratego afirmó que "el equipo fue para adelante, tuvimos las ocasiones de gol, creo que la más clara. Entiendo que Lucas (Bovaglio, DT del cuadro rival) dijo que tal vez pudo haber sido justo el resultado. Para mí no, era más para nosotros".

"Nos tuvimos que llevar el trabajo del partido, tiene que buscar variantes, arriesga, intenta y a veces las encuentra o no", argumentó el ex adiestrador de Universidad de Chile.

Asimismo, el entrenador aurinegro admitió que "me parece que nos faltó un poco más de fineza a la hora de definir porque las tuvimos y de encontrar espacios que tal vez tendrían que haber sido antes. Llegaron un poco tarde".

Con respecto al penal errado por Nicolás Johansen en el último minuto del compromiso, el ex portero sostuvo que "yo fui a abrazarlo ahí porque creo que hay que tener coraje para patearlo. Él es el designado. Y nada, nos ha metido tantos goles, nos ha hecho feliz tantas veces que no se dio y ya está".

Por último, Caputto hizo un positivo balance de la primera mitad del torneo, a pesar de la amplia diferencia con el líder Colo Colo. "El término de la rueda pudo haber sido mejor, pero teníamos una meta que era superar alguna cantidad de puntos, que creo que la alcanzamos. Me quedo con que el equipo siempre sigue, tiene una identidad, tiene una claridad, ha cumplido unas metas que son importantes, como también estar en semifinales de la Copa de la Liga", cerró.