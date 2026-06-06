Hernán Caputto no pierde el foco: Falta mucho camino

Futbol, Deportes Concepcion vs Coquimbo Unido Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Coquimbo Unido Nicolas Johansen, centro, celebra con sus compañeros su gol contra Deportes Concepcion durante el partido de la copa de la liga disputado en - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El DT de Coquimbo Unido analizó el dulce presente de los piratas, pero también puso paños fríos.

Coquimbo Unido logró su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga al vencer el viernes por 2-1 a Deportes Concepción y ello se sumó a la histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Platense de Argentina.

Es, sin duda, un momento dulce pata los piratas y así lo reconoció su entrenador, Hernán Caputto, aunque tratando de poner los pies en la tierra.

Uno es optimista y siempre espera que el equipo ande bien y funcione. Hoy nos encontramos luchando en todos los torneos y eso es muy bueno. Te mantiene vivo, mantiene la energía y la parte emocional del equipo. Pero falta mucho camino , dijo el adiestrador.

Caputto comentó que el equipo quiere ir siempre a buscar el resultado y las posibilidades. Destaco la entrega del después de tantos partidos juntos , complementó el entrenador.