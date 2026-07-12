Hernán Caputto a pesar de ser finalista cree que aún deben mejorar

Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido Semifinales, Copa de la Liga 2026, El entrenador de Coquimbo Unido, Hernan Caputto, es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga contra Union La Calera, disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jul. (ATON) -

El entrenador de Coquimbo se mostró feliz por llegar a la final, pero fue muy autocrítico por la derrota ante Unión La Calera.

A pesar de caer derrotados por la cuenta mínima como locales ante Unión La Calera, Coquimbo se sobrepuso y logró imponerse en la definición de penales, lo que llevó a su entrenador Hernán Caputto a realizar una autocrítica, más allá de la felicidad que tenía por llegar a una nueva instancia definitoria.

Para el estratega, tuvieron pasajes durante el encuentro que no supieron manejar. Siento que hicimos bastante desgaste como para ganar el partido, pero hay que tener autocrítica. Hubo momentos que debimos apretarnos más, que debimos haber sido más punzantes cuando tuvimos esas situaciones de gol y después te pasa este tipo de cosas cuando son mata mata. El equipo va, intenta y se puede encontrar con el gol y después es difícil .

El técnico de los Piratas, más allá de los cuestionamientos a lo que desarrollaron en la cancha, siente que la derrota fue injusta: Me parece que no daba para perder el partido, pero independiente de eso lo perdimos. Hay que hacer una autocrítica de algunas cosas que pudimos hacer mejor, sin duda, en el análisis para lo que viene. Pero me quedo con lo que es pasar .

Caputto elogió la calidad de sus dirigidos, que supieron reaccionar en los penales, donde el arquero Diego Sánchez fue la figura al contener tres remates. Tenemos unos fenómenos de jugadores que se entregan por entero. Cuando tuvieron que apretar y sacar el coraje, lo sacaron y fue en la parte de los penales. Y del Mono, qué decirlo, ya van varias de él .

Coquimbo, además de seguir en competencia en la Libertadores, se encuentra con este premio de disputar la final de la Copa de La Liga, lo que lleva a un análisis del entrenador respecto a lo que deben realizar en estas instancias: Lo más importante es salir a buscar los partidos como se hizo hoy. Lo importante ahora es que pasamos, que el ánimo volvió, pero no podemos dejar de creer que hay cosas para mejorar. Contento porque hemos luchado para estar acá. El equipo se ha esforzado muchísimo para estar en una final, así que ahora recuperar a los jugadores, que estén de la mejor manera. Tenemos una semana larga, y prepararnos para esa final . La que se disputará el próximo sábado 18 de julio, si el frente de lluvias así lo permite, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.