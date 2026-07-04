Hernán Caputto y la visita a Iquique: "Queremos ganar el partido"

Chile.- "Es un buen parámetro para demostrar que este equipo compite en todos lados" - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El entrenador de Coquimbo Unido afirmó que al margen de las rotaciones en la oncena estelar del elenco pirata, su foco está puesto en encaminar su clasificación en Copa Chile.

Coquimbo Unido vuelve a la acción esta tarde a las 18 horas para visitar en el estadio Tierra de Campeones a Deportes Iquique, en el marco de la fecha cinco del Grupo A de la Copa Chile.

El elenco pirata marcha líder de su zona con ocho puntos, uno más que los dragones celestes y por lo mismo, el duelo asoma como fundamental para asegurar el paso a los octavos de final del certamen.

Aun cuando todo apunta a que el Barbón utilizaría una alineación alternativa, el director técnico Hernán Caputto defendió esta decisión, confiando plenamente en volver con una victoria que los acerque a la clasificación.

"Vamos a hacer una mezcla como lo hemos venido haciendo en esta competencia, porque hemos cambiado bastante el equipo. Sin embargo, queremos ir a ganar el partido. Queremos clasificar a la segunda ronda de la Copa Chile. Nos interesa de todas maneras y vamos a buscar ese objetivo en los dos partidos que nos quedan". sostuvo el entrenador.

En esa misma línea, el DT expuso que también deben pensar en los próximos desafíos del club. "La prioridad inmediata también está en la Copa de la Liga, porque nos entrega una posibilidad internacional y llegamos a las semifinales con mucho mérito. Tenemos que recuperar a algunos jugadores que terminaron con un desgaste importante, pero eso no cambia nuestra intención de competir para ganar", cerró.