O Higgins anunció la renovación de una de sus figuras

Archivo - Chile.- Coquimbo no aprovechó la ventaja numérica y lamentó un empate con O'Higgins - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 2 Ago. (ATON) -

La escuadra celeste se rearma para enfrentar el segundo semestre tras la partida de dos de sus mejores elementos.

O Higgins no pudo con Boca Juniors en la definición de los lanzamientos penales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Así, los celestes culminaron su campaña internacional 2026 y ahora se abocan a pelear por puestos de copas internacionales 2027.

Y para hacerlo deberá enfrentar dos bajas importantes: las de Francisco González y Martín Sarrafiore quienes dejaron el club para enrolarse en instituciones fuera de Chile.

En ese marco, la dirigencia rancagüina inició el trabajo para conformar el futuro plantel celeste.Y una de los objetivos que se había planteado lo consiguió: renovar el contrato del portero Omar Carabalí.

¡𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐢́ 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟗! En una temporada de altísimo nivel, nuestro arquero chileno-ecuatoriano, Omar Carabalí, extendió su vínculo con O Higgins hasta diciembre de 2029.¡Felicitaciones, Omar! Más que merecida renovación. ¡Vamos por muchos desafíos y más alegrías juntos! señalo el club O´Higgins en su cuenta oficial de Instagram.

Estoy demasiado contento, familiarmente estamos cómodos acá. Estoy agradecido con el club y el hincha, esperemos tener muchas alegrías más (...) Hemos ido progresando. Estoy a full, tratando de crecer siempre, con el cuerpo de arqueros manteniéndonos trabajando ( ) Ha sido un año y ocho meses muy intensos, lo hemos vivido a mil. Hemos vivido tristezas y alegrías, pero muy cómodos. Somos un hincha más del club con mi familia, estoy agradecido de esta oportunidad , sostuvo Carabalí en la web oficial de O Higgins.