Hija de Nelson Acosta y última hospitalización: "Nos asustamos harto"

Santiago 4 Dic. (ATON) -

Silvana entregó detalles del actual estado de salud del histórico ex entrenador de la Selección chilena, quien la semana pasada fue internado de urgencia en Rancagua luego de sufrir una baja en su frecuencia cardíaca.

Nelson Acosta preocupó a todos la semana pasada cuando fue internado de urgencia en Rancagua luego de sufrir una baja en su frecuencia cardíaca.

Silvana, hija del histórico ex entrenador de la Selección chilena, entregó detalles del actual estado de salud de su padre.

"Tuvo que ser hospitalizado en Rancagua por un desajuste del ritmo cardiaco. Al final, después de todos los análisis, se dio con que se produjo por un desajuste en los medicamentos. Fue un susto bien grande, pero evolucionó bien. Es un cuadro que nos asustó harto, pero lo superó bien, ya está bien. Al final no fue tan grave, no fue algo que le sume a las complicaciones que ya tiene. Fue dado de alta y ya está en la parcela en San Vicente", contó a La Tercera.

Además, agradeció las muestras de cariño que recibe su padre: "Frecuentemente alguien me ha estado llamando. No tiene sentido estar preguntando a cada rato. Ítalo Traverso (su ex ayudante) también me pregunta, su señora. Siempre que me encuentro con futbolistas de esa época me entregan mucho cariño. Si estoy reportando ahora es porque la gente es súper cariñosa, siempre están preguntando por las redes sociales. Uno siente las buenas vibras. Es lindo todo lo que preguntan por mi padre".

Consignar que Nelson Acosta fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, lo cual lo llevó a alejarse de la vida social.