Hincha de la U habría recibido un drástico castigo tras gritarle a Meneghini

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad de Concepcion. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Concepcion disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

La mujer estaría impedida de ingresar al estadio por casi una década después de increpar al ex entrenador del conjunto laico.

La hincha de Universidad de Chile que se viralizó hace unos meses tras increpar al ex entrenador del conjunto estudiantil, Francisco Meneghini, habría recibido una lapidaria sanción por su actuar.

De acuerdo con el medio partidario La Voz Azul, reveló la mujer identificada como Daniela López fue castigada con ocho años sin poder entrar a los estadios.

"La carta notificada se divide en 4 años por incitación a la violencia y otros 4 años por amenazas directas al ahora ex DT laico", precisaron en la publicación.

Cabe recordar que en abril pasado, López denunció que no le permitieron ingresar al estadio Nacional para el debut del técnico Fernando Gago ante Deportes La Serena, apuntando sus dardos a la dirigencia de la U.

"Estoy segura que estoy bloqueada solamente porque mi foto se hizo muy viral. Porque salió en la tele, porque salió en el diario, porque salió en TikTok y en muchos lados. Pero mi pregunta es, ¿alguien se dio el tiempo de leer mis labios y decir qué dije? O por qué incité la violencia, supuestamente", indicó en dicha oportunidad en un video compartido en sus redes sociales.