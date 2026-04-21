Hinchada del Betis contra Pellegrini: "El cuerpo técnico ha faltado el respeto"

Archivo - Chile.- Pellegrini y el Betis quedaron fuera de la Europa League con increíble derrota - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Abr. (ATON) -

La fanaticada del cuadro verdiblanco lanzó un comunicado en el cual manifestó su total disgusto contra el técnico chileno y su staff tras la eliminación en la Europa League, colocando mayor presión para el partido de este martes ante el Girona.

Si la racha de siete partidos consecutivos sin ganar en la Liga española ya tenía complicado a Manuel Pellegrini con la hinchada del Betis, la increíble y terrible eliminación en los cuartos de final de la Europa League terminó por romper la relación entre los fanáticos y el cuerpo técnico liderado por el chileno.

Es que en la antesala del partido de este martes ante el Girona, donde el cuadro verdiblanco debe ganar para seguir en el quinto lugar de la tabla y volver a la Europa League la próxima temporada, la fanaticada oficial del club sacó un comunicado en redes sociales para manifestar su disgusto contra el "Ingeniero" y su staff.

"A través de las presentes líneas, Gol Sur 1907, motor de la animación del Benito Villamarín, ahora trasladado a La Cartuja, quiere expresar su postura y sentir ante la deriva reciente de nuestro equipo", comienza la misiva.

"Queremos mostrar nuestro absoluto descontento, considerando que la plantilla y el cuerpo técnico no han estado a la altura de las grades citas recientes, faltando el respeto al escudo que portan en el pecho", añadió, colocando mayor presión para el cotejo de hoy.

Además, enfatizó: "Se ha roto la ilusión de una afición que jamás falla, jamás falló, ni fallará; afición agotada de recibir mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas de entrega, las cuales mueren cuando rueda la pelota".

Por último, agregó: "Afición que entrega todo lo que tiene sin pedir nada a cambio, de forma incondicional, y en muchas ocasiones no se ve recompensada. Las palabras se las lleva el viento, pero las derrotas sin alma se quedan grabadas en las retinas de todos los béticos".