Futbol, Espana vs Argentina Final, Mundial de Futbol 2026. Hinchas de Argentina reaccionan durante el partido de la Final del Campeonato mundial de futbol en XXXXXXXX, de la comuna de Providencia. 19/07/2026 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Spain - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jul. (ATON) -

La comunidad trasandina se reunió a presenciar el partido frente a España

El partido final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, entre Argentina y España, congregó a lo largo del planeta a los seguidores de ambos seleccionados y Chile no fue la excepción.

Los parciales de la Albiceleste, siempre efusivos y apasionados, esperaban ganar su cuarta corona, segunda en línea, algo que no sucedía desde cuando lo hizo Brasil en nuestro país en 1962, sumándose al título que antes había ganado en Suecia 1958.

Los 90 minutos terminaron igualados a cero, y con el gran dato estadístico de la expulsión de Enzo Fernández, que sobre el cierre del tiempo reglamentario fue expulsado y dejó a Argentina con diez jugadores para el tiempo suplementario.

En el primer tiempo extra, Ferrán Torres, que había ingresado a los 62' por Mikel Oyarzábal, capturó un cabezazo de Nico Williams para derrotar a Emiliano Martínez y decretar el 1-0 a los 106' de juego, que a la postre fue el único gol del partido.

La desazón en la comunidad trasandina se hizo evidente cuando el árbitro esloveno Slavko Vincic pitó el término del partido del encuentro que se disputó en el estadio Met Life de New Jersey, el mismo recinto donde hace diez años la Selección Chilena le ganó la Copa Centenario y ahora vio cómo España se proclamó como nuevo campeón del mundo.