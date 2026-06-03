Histórico de Boca: "Lo que hizo Palacios es terrible, aparte no aportó nada"

Archivo - Chile.- Palacios: "Hubo un tiempo que se quebró la relación con el hincha de Boca" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Jun. (ATON) -

Alberto Márcico, figura de los xeneizes durante la década de los noventa, se lanzó con todo contra el futbolista chileno tras ofrecerse para regresar a Colo Colo. "Creo que le pesó un poquito la camiseta", enfatizó.

"Tengo contrato con Boca pero no sé qué va a pasar conmigo. Si se tiene que volver a Colo Colo, será ahora. Sino más adelante".

Con esas declaraciones a TNT Sports, Carlos Palacios se ofreció para volver al Cacique en medio de una total crisis que vive el cuadro xeneize, la cual se profundizó con su eliminación de la Copa Libertadores tras la derrota sufrida ante Universidad Católica en La Bombonera.

Como era de esperar, las palabras del futbolista chileno no cayeron bien en los fanáticos ni tampoco en algunos históricos del conjunto argentino. Es el caso de Alberto Márcico, figura del elenco boquense en la década de los noventa y quien se lanzó con todo contra el nacional.

"Lo que hizo (sus declaraciones) es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos", expresó el "Beto" a radio Continental.

"Igual algo ya sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca. ¿Por qué Colo Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá? Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta", sentenció Márcico sobre la "Joya".

Consignar que Palacios se encuentra de vacaciones en Chile después de la dolorosa eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, aprovechando también de recuperarse de una cirugía por una sinovitis crónica en la rodilla derecha, dolencia por la que tuvo escaso aporte en los xeneizes.