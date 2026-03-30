Histórico de Cobreloa confía en el ascenso: "Estoy ilusionado"

Futbol, Cobreloa vs Union San Felipe, liga de ascenso 2026. El jugador de Cobreloa Matias Sandoval celebra con sus compañeros su gol ante Union San Felipe en el partido de Liga de Ascenso Caixun disputado en el estadio Zorro del Desierto Calama, - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Mar. (ATON) -

El cuadro loíno alcanzó el liderato exclusivo del torneo de Primera B tras vencer como local en Calama a Unión San Felipe.

Con el triunfo por 2-0 ante Unión San Felipe en el estadio Zorros del Desierto de Calama, Cobreloa alcanzó el liderato exclusivo en el torneo de la Primera B.

Por eso, la ilusión de un regreso a la Primera División del fútbol chileno crece, tal como lo manifestó un histórico del club como es Juan Covarrubias, quien brilló en el conjunto naranja a fines de los ochenta y principios de los noventa.

"Está recién comenzando y quizás no se jugó muy bien, pero se ganó, que es lo importante", expresó el otrora goleador en conversación con Redgol.

"Algo sufrí. En estos tiempos hay que sufrir para, ojalá, a final de año estar en Primera, a pesar de que no se veía bien. Parecía complicado, porque estaba Iquique, Unión, Wanderers, Rangers pero esos equipos no hicieron lo suficiente para estar peleando", añadió.

Por último, Covarrubias agregó: "Estoy ilusionado, de todas maneras. Cuesta ganar, pero lo importante es hacerlo".