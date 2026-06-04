Histórico de Rosario Central no duda en salto de Pizarro al fútbol europeo

Archivo - Chile.- En Argentina quedaron encandilados con Pizarro tras ser figura en Rosario - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jun. (ATON) -

César Delgado, ex figura del cuadro "canalla" y otrora seleccionado argentino, llenó de elogios al volante chileno por el gran nivel mostrado en el club.

Uno de los futbolistas chilenos que tuvo un destacado rendimiento en el extranjero fue Vicente Pizarro. El volante nacional no sintió la presión en Rosario Central de vivir su primera experiencia internacional y se convirtió rápidamente en una de las figuras del cuadro "canalla".

De hecho, un histórico ex seleccionado argentino y del club como es César Delgado llenó de elogios al ex mediocampista de Colo Colo y pronosticó un gran futuro para el jugador.

"Su nivel me ha sorprendido, le está yendo bien. No es fácil adaptarse al fútbol argentino. Si sigue así, en este nivel y creciendo, lo van a venir a buscar de otro país, no tengo dudas. Y si está en la Selección y anda muy bien ahí, va a tener mercado para Europa", reconoció en conversación con AS.

"Está en un buen momento y el haber venido al fútbol argentino ha hecho que su crecimiento sea mucho más rápido. Ojalá que pueda llegar a Europa y que se siga destacando en su Selección. Hoy, Chile está necesitado de futbolistas como Pizarro", añadió.

Además, agregó: "Se adaptó muy bien y ha tenido muy buenos partidos. Es un jugador que tiene mucha dinámica, ida y vuelta, buen pase. Es un tipo pensante, realmente ha ayudado muchísimo al equipo en su posición. Tiene jerarquía y va a seguir creciendo, no tiene techo. El fútbol argentino lo está potenciando y es diferente al de Chile, con el respeto que se merece, pero acá se juega a otro ritmo".