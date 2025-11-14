Histórico de Rusia: "Alexis Sánchez da lo mismo, ya roza los 40 años"

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Alexis Sanchez es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

Falta un día para que la Selección chilena enfrente a Rusia en Sochi, por el primero de los dos amistosos en esta fecha FIFA de noviembre (el otro es el martes ante Perú).

En la antesala al cotejo de este sábado, un histórico de la selección rusa como es Dmitri Popov anticipó el partido y la ausencia de Alexis Sánchez y la Generación Dorada de la Roja.

"Si no viaja Alexis Sánchez da lo mismo, es algo normal que no esté, ya roza los 40 años. Lo mismo con otros futbolistas importantes como Vidal o Medel, no creo que afectará mucho a la categoría de la selección de Chile", reconoció el mundialista en Estados Unidos 1994 en conversación con La Tercera.

"Todos ellos son grandísimos jugadores, pero ya tienen cierta edad y es normal que ya no sean convocados para este partido. Estoy seguro de que Chile tiene mucho talento futbolístico, y no tengo dudas de que los futbolistas que vienen no defraudarán a los aficionados del fútbol", añadió.

Sobre el encuentro de mañana, Popov sostuvo que "éste es un partido muy importante para selección de Rusia, enfrentar al equipo de Chile será un buen examen. El equipo sudamericano tiene un alto nivel, uno que es muy superior a los rivales que enfrentamos en otros amistosos. No sabía que la selección de Chile estaba eliminada de la próxima Copa del Mundo y tampoco que fue colista en la competición sudamericana. Sin embargo, aun así, sigue siendo el rival más serio con el que jugará Rusia".

Por último, aseguró que "históricamente Chile es una selección de las más fuertes en su continente y va a ser un buen parámetro para medir el nivel en el que están los jugadores rusos".