A horas de jugar por 8°, Jarry se retiró del Challenger de Oeiras III por lesión

Archivo - Chile.- Jarry estalló contra la ATP tras derrota en su debut en Santiago: "Es ridículo" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Abr. (ATON) -

El tenista chileno acusó una dolencia en el codo derecho, de la cual ya había avisado tras su triunfal debut en el torneo ante el danés Elmer Moeller.

Malas noticias sobre Nicolás Jarry (155° del ranking ATP). Es que a horas de disputar este jueves su partido frente al local portugués Jaime Faria (142°), por los octavos de final, el tenista chileno decidió bajarse del Challenger de Oeiras III.

El motivo pasa porque el "Príncipe" acusó una lesión en el codo derecho, por lo que su rival avanzó de manera directa, y sin jugar, a los cuartos de final de la competencia.

El propio "Nico" ya había avisado, después de su triunfal debut en primera ronda ante el danés Elmer Moller (129°), que estaba con algunos problemas físicos.

"Venía de Madrid con dolores en el codo y no sabía si iba a jugar este torneo", expresó el nieto de Jaime Fillol tras la victoria del martes.

La lesión llega justo cuando Jarry venía recuperando su nivel y confianza y tras dejar atrás una pésima racha negativa de 13 caídas consecutivas.

Además, la dolencia genera incertidumbre sobre su futuro, pues la próxima semana estaba inscrito en el Challenger de Roma, por lo que su presencia está en duda, y en unas semanas más se viene la qualy de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.