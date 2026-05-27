Hormazábal se desliga de los líos dirigenciales: "Tratamos de estar al margen"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Fabian Hormazabal juega el balon durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 27 May. (ATON) -

El lateral de Universidad de Chile aseguró que los problemas extrafutbolísticos no han afectado al plantel azul y remarcó que están enfocados en volver a los triunfos.

Fabián Hormazábal, lateral derecho de Universidad de Chile, habló este miércoles en conferencia de prensa, donde fue tema obligado los últimos líos dirigenciales del club, luego de que saliera a la luz público el presunto vínculo entre su ex presidente, Michael Clark, con ex dirigentes de Ñublense y Huachipato.

Al respecto, el zaguero trató de centrar su análisis en lo netamente futbolístico y aseguró que "estamos conscientes como equipo de que no podemos perder más puntos. Sabemos que ha sido una semana dura, pero desde ahora en adelante intentaremos darle buenas noticias y alegrías a la gente".

En esa misma línea, el jugador de O'Higgins remarcó que "con lo extrafutbolístico tratamos de estar al margen y enfocarnos solo en lo que nos compete a nosotros".

Sobre el choque del fin de semana ante el colista Deportes Concepción, el carrilero afirmó que el cuadro lila "es un equipo que está necesitado de puntos, viene del partido pasado de un triunfo, pero tenemos que enfocarnos en nosotros y contrarrestar sus virtudes para quedarnos con los puntos".

Asimismo, el oriundo de Machalí indicó que "ha sido una semana bastante intensa, tanto así en los entrenamientos. Sumamos mucha intensidad que nos viene bien a la hora de los partidos, físicamente estábamos llegando justos, estos días nos ha hecho bien y esperamos se vea reflejado".