Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Fabian Hormazabal, derecha, disputa el balon con Brian Rodriguez de Uruguay durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 realizado en el - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

El cuerpo médico de la Roja informó que el lateral de Coquimbo Unido presentó un esguince, por lo cual el técnico Nicolás Córdova nominó de emergencia al futbolista de Universidad de Chile.

Un inesperado revés sufrió este sábado la Selección chilena en medio de su preparación para los amistosos de junio ante Portugal y República Democrática del Congo, agendados para el sábado seis y el martes nueve del próximo mes.

A través de sus medios oficiales, la Roja informó de la liberación del lateral derecho Francisco Salinas, futbolista de Coquimbo Unido, debido a una lesión sufrida con elk elenco pirata.

"El jugador sufrió en el último partido de su institución un esguince de tobillo derecho por traumatismo directo, que impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo periodo de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria", detallaron en el parte médico.

A raíz de este imprevisto, el director técnico del combinado criollo, Nicolás Córdova, llamó de urgencia al zaguero de Universidad de Chile, Fabián Hormazábal.

Previo a su convocatoria, el el carrilero diestro se perfilaba como titular para en encuentro de esta tarde entre el Romántico Viajero y Deportes Concepción por la Liga de Primera.