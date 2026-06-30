Hoy juega la UC: la programación de la segunda fecha pendiente de la Copa Chile

Archivo - Chile.- La programación de la tercera fecha de la Copa Chile 2026 - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Desde este martes 30 de junio al jueves 2 de julio continúa la acción del certmanen con una jornada que estab pendiente.

La acción por la Copa Chile 2026 no se detiene y desde este martes se disputarán los partidos pendientes de la segunda fecha.

Todo arrancará este martes 30 de junio, cuando Audax Italiano enfrente a Palestino a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida, mientras que más tarde, a las 20:30 horas Universidad Católica reciba a Everton en el Claro Arena.

En tanto, el miércoles 1 de julio resalta el cotejo donde Universidad de Chile se medirá con Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Por su lado, el jueves 2 de julio se cerrará la jornada con la visita de Colo Colo a O'Higgins a las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Esta es la programación completa de la segunda fecha pendiente de la Copa Chile 2026:

MARTES 30 DE JUNIO

18:00 horas, Audax Italiano vs. Palestino, estadio Bicentenario La Florida.20:30 horas, Universidad Católica vs. Everton, Claro Arena.

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

18:00 horas, Cobresal vs. Deportes La Serena, estadio El Cobre.18:00 horas, Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, estadio Lucio Fariña.18:00 horas, Universidad de Concepción vs. Ñublense, estadio Ester Roa.20:30 horas, Universidad de Chile vs. Unión La Calera, Estadio Nacional.

JUEVES 2 DE JULIO

18:00 horas, Huachipato vs. Deportes Concepción, estadio Huachipato.20:30 horas, O'Higgins vs. Colo Colo, estadio El Teniente.