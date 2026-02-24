Huachipato busca la remontada ante Carabobo por Copa Libertadores

Futbol, Huachipato vs Palestino Cuarta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Huachipato Cris Martinez, centro, celebra con sus compañeros su gol contra Palestino durante el partido de primera division disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 24 Feb. (ATON) -

El cuadro acerero recibe al elenco venezolano desde las 19:00 horas de este martes en Talcahuano, por la vuelta de la Fase 2 del torneo continental.

Huachipato busca la remontada en Copa Libertadores. El cuadro acerero enfrente a las 19:00 horas de este martes a Carabobo de Venezuela en Talcahuano, por la vuelta de la Fase 2 del torneo continental.

El conjunto siderúrgico debe revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida en suelo llanero para seguir en competencia en el certamen internacional.

Para este cotejo, el elenco dirigido por Jaime García llega con algo de confianza tras la victoria por 2-1 frente a Palestino, precisamente en Talcahuano, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, resultado que también le significó trepar a la cima, compartida con Colo Colo, del torneo local.

En tanto, Carabobo, viene de empatar a 1 con Metropolitanos por la Liga Futve, competencia donde suma tres empates y una victoria.

Consignar que el ganador de la llave entre Huachipato y el equipo venezolano enfrentará en la Fase 3 a Sporting Cristal y 2 de Mayo, serie que terminó 2-2 en la ida.