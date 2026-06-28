Huachipato ganó y dejé encendido su grupo de la Copa Chile

Futbol, Huachipato vs Union La Calera Decimosegunda fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Huachipato Lionel Altamirano, centro, celebra con sus compañeros su gol contra Union La Calera durante el partido de primera division disputado en el - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jun. (ATON) -

Los acereros alcanzaron su primera victoria luego de vencer a Deportes Temuco

Huachipato conquistó su primer triunfo en la Copa Chile al derrotar a Deportes Temuco y dejar la tabla del grupo H muy compacta.

Los del acero, al igual que otros equipos de Primera División, se habían visto sorprendidos por los elencos del Ascenso y no habían logrado una victoria aún en este torneo.

Los dirigidos de Jaime García no quisieron tener mayores complicaciones y repetir las buenas actuaciones que tuvieron en la Copa de la Liga, que los tiene en las semifinales.

La apertura del marcador llegó bien entrado el desarrollo del primer tiempo, cuando a los 35' Mario Briceño superó la resistencia de Yerko Urra.

La victoria se concretó finalmente en los primeros pasajes del segundo tiempo. A los 52', el goleador de los de la Usina, Lionel Altamirano, se inscribió entre los artilleros de la brega, cuando anotó el 2-0. Marcador que terminó siendo definitivo, y le privó a Temuco de escaparse en el liderato.

La tabla de ubicaciones quedó encabezada precisamente por los de la Araucanía con cinco puntos. Cuatro tienen Deportes Puerto Montt y Concepción, tres Huachipato, en el grupo que hasta ahora es el más disputado de la Copa Chile.