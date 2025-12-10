Chile.- Huachipato y Limache se enfrentan por la final de la Copa Chile 2025

Futbol, Huachipato vs Deportes Limache Vigesima fecha, campeonato Nacional 2025. El jugador de Deportes Limache Felipe Fritz, derecha, juega el balon contra Huachipato durante el partido de primera division disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

La Copa Chile 2025 llega a su fina. Este miércoles, a las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, Huachipato y Deportes Limache disputan la gran final del certamen.

El ganador no solamente se quedará con el título de la competencia, sino que obtendrá un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.

Los acereros, quienes terminaron novenos en el Campeonato Nacional, avanzaron a la final de la Copa Chile al vencer en semis a Audax Italiano, donde en la ida cayó por 1-0, mientras que en la revancha se impuso 4-2.

Para este cotejo, el elenco siderúrgico formaría con Zacarías López; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Benjamín Mellado, José Castro; Brayan Garrido, Claudio Sepúlveda, Carlo Villanueva; Cris Martínez, Ezequiel Morales y Juan Ignacio Figueroa.

En tanto, Limache logró mantener la categoría y en caso de ganar la Copa Chile pasará de ir de Tercera División a Copa Libertadores en solamente seis años.

El elenco "tomatero" eliminó en semis a La Serena con autoridad, pues venció por 2-0 en la ida y luego goleó por 6-1 en la vuelta.

La posible alineación de Limache sería con Matías Bórquez; Felipe Fritz, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Francisco Romero, Bastián Silva; Daniel Castro, Luis Guerra, César Pinares; Facundo Pons.