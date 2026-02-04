El Huachipato-U se suspendería tras no autorización de Delegación Presidencial

Huachipato vs Universidad de Chile, campeonato 2025 El jugador Universidad de Chile Charles Aranguiz es fotografiado en el encuentro frente a Huachipato en el Estadio Cap, Talcahuano, Chile. 02/11/2025 The player of Universidad de - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

La autoridad tomó la determinación después de revisar un informe elaborado por la Conaf, por lo que el duelo, el cual está programado para este domingo, no se llevaría a cabo.

Universidad de Chile visitará a Huachipato al mediodía de este domingo, por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, todo indica que el partido no se podrá disputar.

Es que según dieron a conocer radio Cooperativa y ADN, la Delegación Presidencial del Biobío decidió no autorizar el cotejo en el estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano.

De acuerdo a las emisoras, el motivo de la autoridad pasó después de revisar un informe elaborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Y a pesar de que el cuadro acerero inscribió otros tres estadios para ejercer su localía en esta temporada, como es el Ester Roa Rebolledo, Nelson Oyarzún y Santa Laura, no podrá utilizar ninguno de ellos este fin de semana.

En el Ester Roa Rebolledo no se puede usar por el estado de catástrofe declarado para la ciudad de Concepción, debido a los incendios forestales, mientras que el Nelson Oyarzún de Chillán quedó descartado porque Ñublense recibirá este domingo a Deportes Limache y el Santa Laura actualmente no está habilitado.

Además, ADN añadió que el conjunto siderúrgico descartó la opción de invertir la localía con la U, por lo que todo indica que el partido se suspendería, lo cual se podría oficializar en las próximas horas.