"Hubo conversaciones de interés, pero la oferta concreta del Bayern no llegó

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Felipe Loyola se lamenta tras un gol de Argentina durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Feb. (ATON) -

En su presentación en el Pisa de Italia, el volante chileno Felipe Loyola aclaró su frustrado fichaje en el poderoso cuadro alemán.

Si bien Felipe Loyola ya hizo su debut con el Pisa en la liga italiana, el volante chileno no había sido presentado como nuevo fichaje del cuadro peninsular. Eso hasta hoy.

Es que el mediocampista y las nuevas incorporaciones fueron presentadas en esta jornada, y en la conferencia de prensa el nacional comentó cómo se gestó su llegada al elenco neroazzurro.

"Me comentaron el proyecto de la institución, que obviamente estamos peleando por salvar la categoría, y que querían contar conmigo, que sentían que yo les podía ayudar mucho al objetivo que tienen en este momento. También la motivación de ser mi primer paso en Europa, en Serie A, personalmente es muy motivante", expresó el seleccionado criollo.

Sobre si habló con otros chilenos que lo motivaran a fichar por el club, sostuvo: "Guillermo Maripán de Torino me habló mucho acerca de la Serie A. También Jaime Valdés y el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdoba, que tuvo un paso por Italia. Y la mayoría concordaba en que, obviamente, está dentro de las top cinco ligas del mundo y que es muy importante el hecho de jugar acá y de demostrar buen rendimiento".

Además, el ex Independiente de Avellaneda realizó una comparación entre el futbol argentino y el italiano: "La diferencia para mí, la noté en el ámbito físico, la intensidad es diferente. Acá es mucho más intenso en el día a día, en el entrenamiento y en el alineamiento, y también en la partida, pero después lo técnico y lo de jugar es bastante similar. En Argentina también hay mucha fricción, mucho contacto físico, y la verdad es que me he sentido muy cómodo desde que llegué".

Por último, Loyola abordó su frustrado paso al Bayern Múnich: "La posibilidad tal cual de llegar a Bayern Múnich no existió. Sí hubo conversaciones de interés, pero la posibilidad de yo haber elegido ir o no ir, no estuvo. La oferta concreta no llegó".